ഉച്ചഭക്ഷണം ദളിത് കുടുംബത്തിനൊപ്പം; അഖിലേഷിന്റെ തന്ത്രത്തിന് യോഗിയുടെ 'മറുപടി'

oi-Jithin Tp

ലക്‌നൗ: ബി ജെ പിയില്‍ നിന്ന് ദളിത്, പിന്നാക്ക നേതാക്കള്‍ രാജിവെക്കുന്നതിന് പിന്നലെ ദളിത് കുടുംബത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഗൊരഖ്പൂരിലെ ഒരു ദളിത് കുടുംബത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് യോഗി ആദിത്യനാഥ് എത്തിയത്. സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടിയുടെ ഭരണത്തിന് കീഴില്‍ യുപിയില്‍ സാമൂഹിക നീതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും സാമൂഹിക ചൂഷണം നിലനിന്നിരുന്നെന്നും യോഗി ആരോപിച്ചു.

'നിരന്തരം വളര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതാണ് സാമൂഹിക സൗഹാര്‍ദ്ദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇന്ന് ഗോരഖ്പൂരിലെ ജുംഗിയയിലുള്ള അമൃത് ലാല്‍ ഭാരതിജിയുടെ വീട്ടില്‍ വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. വളരെ നന്ദി ഭാരതിജി!' മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചു.

English summary

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath visited the home of a Dalit family after the resignation of Dalit and backward leaders from the BJP. Yogi Adityanath arrived at the home of a dalit family in Gorakhpur on Friday afternoon.