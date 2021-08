താലിബാന്‍ ഭീകരരുടെ പട്ടികയില്‍: എന്നിട്ടും റഷ്യയുടെ പിന്തുണ, കാരണം എന്ത്, ലക്ഷ്യം പലത്

കാബൂള്‍: താലിബാന്‍ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തിന് പിന്നാലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്നും പല രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ എംബസികള്‍ അടച്ച് പൂട്ടുകയും ജീവനക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. എന്നാല്‍ റഷ്യ ഉള്‍പ്പടേയുള്ള ഏതാനും രാജ്യങ്ങള്‍ താലിബാന്‍റെ വരവിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ തുടരുകയാണ്. താലിബാന്‍ കാബൂള്‍ കീഴ്ടക്കും എന്നത് റഷ്യ ഏറെ മുന്‍പ് തന്നെ കണ്ടിരുന്നുവെന്നും അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ അവര്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നുമെന്നുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

1980 കളില്‍ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്‍റെ അഫ്ഗാന്‍ അധിനിവേശ കാലത്ത് അവര്‍ക്കെതിരായി രൂപകൊണ്ട സംഘടനയാണ് താലിബാന്‍ എങ്കിലും തീവ്ര ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനോട് നിലവില്‍ പ്രായോഗികതയില്‍ ഊന്നിയ കാഴ്ചപ്പാടാണ് റഷ്യ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

