ഇസ്ലാം ഖാല പിടിച്ചെടുത്ത് കൊടിനാട്ടി താലിബാൻ; അതീവ നിർണായക മുന്നേറ്റം, അടിപതറി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, അടുത്തത്?

കാബൂള്‍: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ താലിബാന്‍ വീണ്ടും ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ത്തകള്‍ കുറച്ചുകാലങ്ങളായി പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഒരു ഹബ്ബ് ആയി അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ മാറുന്നു എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. അതിനിടെയാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാര്‍ത്ത പുറത്ത് വരുന്നത്.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍- ഇറാന്‍ അതിര്‍ത്തിയിലെ നിര്‍ണായക മേഖല താലിബാന്‍ കീഴടക്കി എന്നാണ് വാര്‍ത്തകള്‍. ഇതിന്റെ ഒരു വീഡിയോയും ഇപ്പോള്‍ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങള്‍ നോക്കാം...

Iranian media have widely shared this video, reportedly showing Taliban fighters taking down the flag of Afghanistan at the Islam Qala border crossing. pic.twitter.com/2s1SBeOoTq

Taliban captures Islam Qala, the most important trade gateway to Iran. Interior ministry says that they are trying to recapture the area from Taliban.