'സീമ നായരല്ലേ, സംഘി..,പച്ച സാരി ഉടുത്താലും വിമർശിക്കുമോ?; നടിയുടെ മറുപടി, വൈറൽ

കൊച്ചി: നടി എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തക എന്ന നിലയ്ക്കും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട താരമാണ് നടി സീമ ജി നായർ. പലപ്പോഴും സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയാറുള്ള ആൾ കൂടിയാണ് സീമ. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് ഇപ്പോൾ ഇതാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നടിക്ക് വിമർശന ശരമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് കല്ലാട്ട് മുക്കിലെ റോഡിലെ കുഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രതികരണം.

English summary

ACtress Seema G Nair Says No Politics at All, And There Is No Freedom Of Speech, goes Viral