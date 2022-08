ദിലീപ് കേസായാലും അതിനുള്ള അവകാശം ഒരു പ്രതിക്കുണ്ട്; അക്കാര്യം ജോളിയോട് തന്നെ ചോദിക്കാം: ബിഎ ആളൂർ

Kerala

oi-Ajmal MK

എറണാകുളം: കുപ്രസിദ്ധരായ പ്രതികള്‍ക്ക് വേണ്ടി കേസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തിയാണ് അഡ്വ. ബിഎ ആളൂർ. പെരുമ്പാവൂർ ജിഷ കേസ്, സൌമ്യ വധക്കേസ്, വിസ്മയ കേസ് തുടങ്ങിയ കേസുകളിലെല്ലാം പ്രതികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ആളൂർ കോടതിയിലെത്തിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് വലിയ വിമർശനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് എതിരായി ഉയരാറുണ്ട്.

എന്നാലിപ്പോഴിതാ ഇത്തരം കേസുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലെ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അദ്ദേഹമിപ്പോള്‍. ബിഹൈന്‍ഡ് വുഡ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന് വേണ്ടി മേജർ രവി നടത്തുന്ന ചാറ്റ് ഷോയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അഡ്വ.ബിഎ ആളൂർ.

adv ba aloor said that even in Dileep case, an accused has the right to defend himself