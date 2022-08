'ദൃശ്യം കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ദിലീപ് മാറി നിന്നു; അന്നവർ ഒന്നും കേട്ടില്ല, പിന്നീട് ബോധോദയം ഉണ്ടായോ'

Kerala

oi-Ajmal MK

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ ദിലീപിനെ വക്കീലായ രാമന്‍പിള്ള കുറച്ച് നാളുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു അഫിഡവിറ്റ് ഫയല്‍ ചെയ്തിരുന്ന. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് രാമന്‍പിള്ള പറഞ്ഞത്. മെമ്മറി കാർഡ് കോടതിയുടെ പരിധിയിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു സ്ത്രീ ശബ്ദം കേള്‍ക്കുന്നു എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയുടെ ചില ശബ്ദങ്ങളും ഉള്ളതായും രാമന്‍പിള്ള സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് തൊട്ടുമുന്‍പ് ദിലീപിനെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കാണാന്‍ വിളിച്ചപ്പോള്‍ പറഞ്ഞത് 'ഇത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട ആളായതുകൊണ്ട് ദൃശ്യങ്ങള്‍ കാണേണ്ട' എന്നായിരുന്നു.

അദ്ദേഹം മാറി നിന്നു. അതിന് ശേഷമാണ് കോടതിയില്‍ ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കാണുന്നത്. അപ്പോള്‍ വക്കീലന്മാർ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കേള്‍ക്കാന്‍ വയ്യെന്നും ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം അവ്യക്തമാണെന്നുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കോടതിയില്‍ അഫിഡവിറ്റ് കൊടുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം കേള്‍ക്കുന്നു എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളടക്കം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നും ബൈജു കൊട്ടാരക്കര ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സ്വന്തം യൂട്യൂബ് ചാനലായ ന്യൂസ് ഗ്ലോബ് ടിവിയിലൂടെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'ഇപ്പോള്‍ ദിലീപിനെ അടിച്ചാല്‍ അടി കൃത്യമായി കൊള്ളും എന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ; അങ്ങനെ കുറേപേർ ഒന്നിച്ചു'

'ലിബർട്ടി ബഷീറിനെ സിനിമയില്‍ ഒന്നും അല്ലാതാക്കിയത് ദിലീപ്; കൂടെയുള്ളവർ ചിരിച്ച് പറ്റിക്കുന്നു'

English summary

Baiju Kottarakkara opens up Dileep stayed away saying that he did not want to see scenes of actress