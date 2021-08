അരിയിൽ വണ്ടുകളും പുഴുക്കളും; സംഭവം വിതുര ബോണക്കാട്ടെ റേഷൻകടയിൽ; കേടായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തു

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: റേഷൻകടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ റേഷനിൽ വണ്ടുകളും പുഴുക്കളും കണ്ടെത്തി. വിതുര ബോണക്കാട് എ ആർ ഡി 245-ാം നമ്പർ റേഷൻകടയിൽ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്ത അരിയിലാണ് വണ്ടുകളെയും പുഴുക്കളെയും കണ്ടെത്തിയത്. മുൻപും ഇത്തരത്തിൽ പഴകിയ അരി ഈ റേഷൻകടയിൽ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാർഡ് ഉടമകൾ ആരോപിച്ചു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചിത്രം വൈറലായതോടെ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണവകുപ്പ് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ചു.

Beetles and worms were found in the ration bought from the ration shop. The beetles and worms were found in the rice distributed from the ration shop No. 245, ARD, Vithura Bonakad. The cardholders alleged that the old rice had been distributed from the ration shop in the past. The Food and Public Distribution Department took immediate action after the image went viral on social media.