സമ്പൂർണ്ണ വാക്സിനേഷൻ; പുതുചരിത്രമെഴുതി കഠിനംകുളത്തെ പുത്തൻതോപ്പ് നിവാസികൾ

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് സംഘടിപ്പിച്ച് തിരുവനന്തപുരം കഠിനംകുളത്തെ പുത്തൻതോപ്പ് നിവാസികൾ. വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് സംഘടിപ്പിച്ചതോടെ ഗ്രാമത്തിലെ 1500 പേരാണ് വാക്സിനെടുത്തത്. അയൽക്കൂട്ടവും, കുടുംബശ്രീയും, നാട്ടുകൂട്ടവും, വിദേശത്തുള്ള പ്രവാസികളുമെല്ലാം ഒത്തുപിടിച്ചതോടെ ഗ്രാമത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ വാക്സിനേഷൻ നടത്തി മാതൃകയാവുകയാണ് പുത്തൻതോപ്പ് നിവാസികൾ.

ഐശ്വര്യ റായി ബച്ചൻ വീണ്ടും അമ്മയാകാൻ തയ്യാറെടുക്കാണോ... വൈറലായി പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ

ഗ്ലാമറസായി നടി ഹിമ ശങ്കർ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

ജീവിത പങ്കാളിയെ തേടുകയാണോ? കേരള മാട്രിമോണിയിൽ - രജിസ്ട്രേഷൻ സൗജന്യം!

English summary

Residents of Puthenthoppu, Kathinamkulam, Thiruvananthapuram organized a vaccination drive for all people above 18 years of age. About 1,500 people in the village were vaccinated after the vaccination drive. The residents of Puthenthoppu are setting an example by conducting a complete vaccination in the village with the help of neighborhood groups, Kudumbasree, Nattukoottam and expatriates abroad.