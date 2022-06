'ദിലീപിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ പോകുന്നില്ല', അതിജീവിതയെ തുറന്ന കോടതിയിൽ വിസ്തരിക്കട്ടെയെന്ന് ജോർജ് ജോസഫ്

Kerala

oi-Sajitha Gopie

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയായ നടന്‍ ദിലീപിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാനുളള കരുക്കള്‍ നീക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഹര്‍ജി കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിച്ചും തെളിവുകള്‍ നശിപ്പിച്ചും ദിലീപ് ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകള്‍ ലംഘിച്ചു എന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം.

സംവിധായകന്‍ ബാലചന്ദ്ര കുമാറിന്റെ ഫോണ്‍ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലും വധഗൂഢാലോചന കേസിലും പോലീസിന്റെ പിടിവള്ളിയാണ്. ഓഡിയോ റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്ത തിയ്യതി കണ്ടെത്താനായില്ല എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ പറഞ്ഞത് അത് പ്രധാനമാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ കൃത്യമായ തിയ്യതി ഏത് എന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്നും ഈ കേസിൽ ഇനി വലിയ പ്രതീക്ഷ ഇല്ലെന്നും റിട്ട. എസ്പി ജോർജ് ജോസഫ് പറയുന്നു. റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയോടാണ് ജോർജ് ജോസഫിന്റെ പ്രതികരണം.

English summary

Dileep's bail is not going to be canceled, Let the survivor be tried in open court, Says Rtd SP George Joseph