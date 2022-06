Kerala

oi-Alaka KV

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണക്കടത്തു കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് നല്‍കിയ മുന്‍ മൊഴിയുടെ പകര്‍പ്പ് പുറത്ത്. 164 പ്രകാരം മൊഴി നല്‍കും മുമ്പ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇഡിക്ക് നല്‍കിയ 11 മൊഴികളുടെ പകര്‍പ്പാണ്പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഔദ്യോഗിക ബന്ധം മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയെയോ കുടുംബത്തെയോ അറിയില്ലെന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് മുന്‍മൊഴിയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.മുഖ്യമന്ത്രിയുമായോ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായോ ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇഡിക്കു നല്‍കിയ മൊഴിയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

English summary

gold smuggling: swapna suresh said she is not close to the chief minister or his family, previous statement is out