കൊവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ലക്ഷ്യത്തോടടുക്കുന്നു; 90 ശതമാനം കടന്നതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു കോടിയിലധികം പേര്‍ കൊവിഡ് വാക്‌സിന്‍ രണ്ട് ഡോസും സ്വീകരിച്ച് വാക്‌സിനേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. ആദ്യ ഡോസ് വാക്‌സിനേഷന്‍ 90 ശതമാനവും (90.31) കഴിഞ്ഞ് ലക്ഷ്യത്തോടടുക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, 2,41,20,256 പേര്‍ ആദ്യ ഡോസ് വാക്‌സിനും 1,00,90,634 പേര്‍ രണ്ടാം ഡോസ് വാക്‌സിനും (37.78 ശതമാനം) എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വാക്സിനേഷൻ ലക്ഷ്യത്തോടടുക്കുകയാണ്. ആരും വാക്സിനെടുക്കുന്നതിൽ വിമുഖത കാട്ടരുതെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

തിന്മകൾക്ക് മതത്തിൻ്റെ നിറം നൽകരുത്; വിവാദ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി

ഇഷയെ ചേർത്തുനിർത്തി അനൂപ് കൃഷ്ണ, താരങ്ങളുടെ പുതിയ റൊമാന്റിക് ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ

വിവാദ പ്രസ്താവന; സർക്കാരിന് രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയെന്ന് സുധാകരൻ; തീക്കൊള്ളി കൊണ്ട് തലചൊറിയുന്നുവെന്ന് സതീശൻ

English summary

Health Minister Veena George has said that more than one crore people in the state have completed two doses of the covid vaccine