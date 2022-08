അത് സ്പോർട്സ് ബ്രാ.. ; ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ മോളായിരുന്നതെങ്കില്‍ ആരും പറയാനൊന്ന് പേടിക്കും: ഹനാന്‍

Kerala

oi-Ajmal MK

സ്കൂള്‍ പഠന കാലത്ത് മീന്‍ വില്‍പ്പന നടത്തിയതോടെയാണ് ഹനാന്‍ എന്ന പെണ്‍കുട്ടി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ശ്രദ്ധേയമാവുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതേ ഹനാന് തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം വലിയ രീതിയിലുള്ള സൈബർ അക്രമം നടത്തുന്നതും ജനം കാണാനിടയായി. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടപ്പോള്‍ പോലും ഇത്തരം ആളുകള്‍ വിമർശനവുമായി രംഗത്ത് എത്തി എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം.

ഇതില്‍ ഏറ്റവും അവസാനത്തേതാണ് ജിമ്മില്‍ നിന്നും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെയുള്ള സൈബർ അക്രമം. ഹാനാന്റെ വസ്ത്രധാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു വിമർശനം. എന്നാലിപ്പോഴിതാ ഇതിനെല്ലാം ശക്തമായ മറുപടിയുമായി ഹനാന്‍ തന്നെ രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വണ്‍ഇന്ത്യ മലയാളത്തിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു താരം.

English summary

It sports bra.. ; If it was Indrajit's daughter, no one would be afraid to say anything: Hanan replied