'ചോദിച്ചതെല്ലാം തന്നിട്ടും ബിജെപിയെ പൂജ്യമാക്കിയില്ലേ'- സുരേന്ദ്രനെ, നദ്ദ ശാസിച്ചെന്ന് കൈരളി, വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ

ദില്ലി: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ദയനീയ പരാജയത്തിലും ഇപ്പോഴത്തെ കുഴല്‍പണം അടക്കമുള്ള വിവാദങ്ങളിലും കടുത്ത അതൃപ്തിയാണ് ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കെ സുരേന്ദ്രനോട് ഇക്കാര്യം ജെപി നദ്ദ നേരിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വരുന്നുണ്ട്.

ഇത്തരത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ നേരിട്ടതായി ബിജെപിയുടെ ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല. തങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ പിന്തുണയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കെ സുരേന്ദ്രന്‍ പ്രതികരിച്ചത്.

JP Nadda expressed BJP National Leadership's Dissatisfaction to K Surendran on election failure- Report. Although, party leadership is not ready to make any changes in Kerala now.