തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് സുന്ദര; അന്നത്തെ ബിഎസ്പി പരാതി സത്യം... സുരേന്ദ്രനും ബിജെപിയും പ്രതിസന്ധിയില്‍

മഞ്ചേശ്വരം: കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെ നല്‍കിയ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക പിന്‍വലിച്ച സാഹചര്യം എന്തെന്ന് കെ സുന്ദര വെളിപ്പെടുത്തിയത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നില്‍ അദ്ദേഹം നല്‍കിയ മൊഴി ബിജെപിയേയും കെ സുരേന്ദ്രനേയും വലിയ പ്രതിരോധത്തിലേക്കാണ് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

പത്രിക പിന്‍വലിപ്പിക്കുന്നതിന് സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്താനായി തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് സുന്ദര പോലീസിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന മൊഴി എന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. അന്നേ ഇത്തരത്തിലൊരു പരാതി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. വിശദാംശങ്ങളും വിലയിരുത്തലുകളും...

K Sundara's statement to police will create more crisis for BJP and K Surendran. As per reports, he said that BJP workers abducted and threatened him to withdraw nomination.