അർബുദരോഗിയോട് പരാക്രമം കാട്ടി അഭിഭാഷകൻ; ഒത്തുകളിച്ച് പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരം: വഞ്ചിയൂരിൽ അഭിഭാഷകൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ അർബുദരോഗി ദയനീയാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നു. രണ്ടര മാസം മുൻപ് നടന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകമറിയുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം വിളവൂർക്കൽ കുണ്ടമൺഭാഗം മൂലത്തോപ്പ് സ്വദേശി ഷിബുവിനാണ് അഭിഭാഷകൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ റോഡിൽ തലയടിച്ച് വീണ് പരിക്കേറ്റത്.

English summary

A cancer patient who was injured in an attack by a lawyer in Vanchiyoor is in a miserable condition. The incident came to the notice of the outside world after the footage of the incident which took place two and a half months ago was spread on social media. Shibu, a native of Moolathoppu, Kundamonbhagam, Vilavoorkal, Thiruvananthapuram, was hit on the head by a lawyer and fell on the road.