എംജി രാധാകൃഷ്ണന്‍ വീണ്ടും ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസില്‍; ഇത്തവണ ഉന്നത പദവി, 'ഗ്രൂപ്പ് അഡ്വൈസര്‍'

Kerala

oi-Binu Phalgunan

തിരുവനന്തപുരം: മുതിര്‍ന്നമാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ എംജി രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്നു. ഇത്തവണ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് നെറ്റ് വര്‍ക്കിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള എഡിറ്റോറിയല്‍ അഡൈ്വസര്‍ ആയിട്ടാണ് എംജി രാധാകൃഷ്ണന്റെ നിയമനം എന്നാണ് വിശ്വസനീയമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

നേരത്തേ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ചാനലിന്റെ എഡിറ്റര്‍ ആയിരുന്നു എംജി രാധാകൃഷ്ണന്‍. മനോജ് കെ ദാസ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കംപനീസിന്റെ മാനേജിങ് എഡിറ്റര്‍ ആയി ചുമതലയേറ്റതിന് പിറകെ ആയിരുന്നു എംജി രാധാകൃഷ്ണന്റെ രാജി. ഈ വാര്‍ത്ത ആദ്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് വണ്‍ഇന്ത്യ മലയാളം ആയിരുന്നു.

English summary

MG Radhakrishnan back in Asianet News in a more prominent role, appointed as Group Editorial Adviser. Earlier he resigned from the post of Editor of the Asianet News Channel.