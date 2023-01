'ഇവിടെ രഹസ്യമായി നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒമർ സിനിമയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്', ഒമറിനെ പിന്തുണച്ച് ദിയ സന

Kerala

oi-Sajitha Gopie

കൊച്ചി: ഒമര്‍ ലുലു സംവിധാനം ചെയ്ത പുതിയ ചിത്രം 'നല്ല സമയം' തിയറ്ററുകളില്‍ നിന്ന് പിന്‍വലിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാരക ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം സിനിമയുടെ ട്രെയിലറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് നിര്‍മ്മാതാവിനും സംവിധായകനും എതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് സിനിമ തീയറ്ററുകളില്‍ നിന്ന് പിന്‍വലിച്ചത്.

അതേസമയം സിനിമയ്ക്ക് എതിരെയുളള കേസ് ഒമര്‍ ലുലുവിനെ വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ച് കൊണ്ടാണെന്ന് പ്രതികരിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് സിനിമയുടെ അസിസ്റ്റന്‍ഡ് ഡയറക്ടര്‍ കൂടിയായ ദിയ സന.

English summary

Omar has shown some of the secret things going on here in his film, Diya Sana on Nalla Samayam film