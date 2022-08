'വിവാഹത്തിനോ പേരക്കുട്ടിയുടെ നൂലൂകെട്ടിനോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടവരല്ല പോലീസ്'; വിമർശനം ശക്തം

Kerala

oi-Rakhi

കണ്ണൂരിൽ വിവാഹ സുരക്ഷയ്ക്ക് നാല് പോലീസുകാരെ ഡ്യൂട്ടിക്കിട്ട നടപടിക്കെതിരെ പോലീസ് വകുപ്പിൽ അമർഷം പുകയുന്നു. സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡിജിപിക്കും പോലീസ് അസോസിയേഷൻ പരാതി നൽകി.

വിഷയത്തിൽ രൂക്ഷവിമർശനം ഉയർത്തുകയാണ് അസോസിയേഷന്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സിആർ ബിജു.

'ഇത് സന്തൂർ മമ്മി';നടി നൈലാ ഉഷയുടെ മകനെ കണ്ട് ഞെട്ടി ആരാധകർ..'അവന് ചമ്മലാണ്'..വൈറൽ ചിത്രങ്ങൾ‍

'ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിഐപിമാരുടെ സുരക്ഷ എന്നത് ഗൗരമായി കാണേണ്ടതാണ്. ആ വ്യക്തിയുടെ വിഐപി, അയാളെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമാണ് വിഐപി. സംസ്ഥാന പോലീസിന് അവർ വിഐപി ആകണമെന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും വിഐപി പരിവേഷം ഉണ്ടായിരുന്നവർ അതിന് ശേഷം ആരോപണ വിധേയരായി മാറുന്നതും, പലരും ആരോപണങ്ങൾ ശരിവച്ച് ജയിലിലാകുന്നതും കണ്ടുവരുന്ന കാലമാണിത് എന്ന് ഓർക്കണം', ബിജു ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. പോസ്റ്റ് വായിക്കാം

'ദിലീപ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല; 25 വർഷമായി അറിയാം; സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിഷയം വലുതാക്കുന്നു': ശങ്കർ

English summary

'Police are not who should be used for marriage or any other private ceremony; police association