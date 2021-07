Kerala

oi-Binu Phalgunan

കൊണ്ടോട്ടി: 2018 ലെ പ്രളയം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതവും അപരിചിതവും ആയിരുന്നു. സംസ്ഥാനം മൊത്തം ആ പ്രളയ പ്രഹരത്തില്‍ നടുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. അന്ന് തകര്‍ന്നുപോയ ഒരു പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രം ഉണ്ടായിരുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊണ്ടോട്ടിയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള വാഴക്കാട്.

ഇപ്പോള്‍ 'റീബില്‍ഡ് കേരള'യിലൂടെ ചരിത്രംസൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കേരളം വീണ്ടും. അന്ന് തകര്‍ന്നടിഞ്ഞ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി(സിഎച്ച്‌സി) പുനര്‍നിര്‍മിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിപിഎസ്- റീ ബില്‍ഡ് കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണിത്. വിശദാംശങ്ങള്‍...

Vazhakkad PHC, which was completely destroyed in 2018 floods now rebuild as CHC in VPS Rebuild Kerala initiative. Now this is the biggest CHC in the country.