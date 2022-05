അടുക്കള പുകയില്ല! പൊളളുന്ന വിലയിൽ പച്ചക്കറി; സെഞ്ച്വറി അടിച്ച് തക്കാളി; ആശ്വാസം സവാള മാത്രം...

Kerala

oi-Athira Sh

തിരുവനന്തപുരം: ഇടയ്ക്കിടെ ഉയരുന്ന പാചക വാതക വില വർധന സാധാരണ ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലേക്ക് തളളി വിടുന്നു. എന്നാൽ, ഇതിന് പിന്നാലെ പച്ചക്കറി വിലയും ഉയരുന്നത് അടുക്കള പുകയുന്നതിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കും.

നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് വില ഉയരുന്നത് കുടുംബ ബജറ്റുകളുടെ താളം തെറ്റിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോളിതാ, പച്ചക്കറികൾക്കും തീപിടിച്ച വില ആയിരിക്കുന്നു. തക്കാളി, ബീൻസ്, പയർ, വഴുതന എന്നിങ്ങനെയുളള നിത്യോപയോഗ സാധാനങ്ങൾക്ക് വില ഇരട്ടിയായി.

1 കിലോ തക്കാളിക്ക് 100 രൂപ കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ. സാധാരണ 30 രൂപയ്ക്കും 40 രൂപയും കിട്ടിയിരുന്ന തക്കാളിയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇരട്ടി വില നൽകേണ്ടത്.

English summary

vegetable price In Kerala have gone up, now 1 kg of tomato in kerala will cost more than rs 100