കോഴിക്കോട്: ഐസിഎംആര്‍ നടത്തിയ നാലാമത് സിറോ സര്‍വ്വേയുടെ ഫലത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന ചര്‍ച്ചകള്‍. ഇത് പ്രകാരം കേരളത്തില്‍ 'സിറോ പോസിറ്റീവ്' ആയിട്ടുള്ളവര്‍ 44.4 ശതമാനം ആണ്. രാജ്യത്ത് തന്നെ സിറോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവര്‍ ഏറ്റവും കുറവുള്ളതും കേരളത്തില്‍ തന്നെയാണ്.

കോവിഡ് പ്രതിരോധശേഷി: 'സിറോ പോസിറ്റീവ്' ആയവർ ഏറ്റവും കുറവ് കേരളത്തിൽ

കൊവിഡ് പ്രതിരോധശേഷി ഏറ്റവും കുറവ് കേരളത്തില്‍ എന്ന മട്ടിലാണ് പലരും ഈ സര്‍വ്വേ ഫലത്തെ കാണുന്നത് . മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങള്‍ പോലും അത്തരത്തിലാണ് ഇത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് . എന്നാല്‍ സത്യത്തില്‍ ഈ ഫലം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം. എന്തായാലും കേരളത്തിന് അഭിമാനിക്കാനുള്ള വകയാണ് ഈ സര്‍വ്വേ നല്‍കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പ്...

