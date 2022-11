Offbeat

oi-Alaka KV

കോര്‍പ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പണിയെടുക്കുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ നെഞ്ചിലൊരു ഭാരമാണെന്ന് പറയുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല. കാരണം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി പല കോര്‍പ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ട്വിറ്ററിന്റെ തലപ്പത്ത് എത്തിയതോടെ ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് നിരവധിപേരെയാണ് പുറത്താക്കിയത്.

ഇതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു മെറ്റയില്‍ നിന്നും ജീവനക്കാരെ പുറത്താക്കുമെന്ന വാര്‍ത്ത വന്നത്. ജീവനക്കാരെ പുറത്താക്കുന്നതില്‍ തനിക്ക് ദുഖമുണ്ടെന്നും പക്ഷേ മറ്റ് കമ്പനികളില്‍ ജോലികിട്ടുന്നതിന് സാഹായിക്കും എന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു മെറ്റയില്‍ നിന്ന് ജീവനക്കാരെ സുക്കർബർഗ് പറഞ്ഞുവിട്ടത്. ഇനി പറയാന്‍ പോകുന്നത് മെറ്റയില്‍ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടവരില്‍ ഒരാളായ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെക്കുറിച്ചാണ്...ഹിമാന്‍ഷു എന്ന വ്യക്തിയാണ് തന്റെ അനുഭവം വിവരിച്ചത്. ഐഐടി ഖരഗ്പൂരില്‍ നിന്നും ബിരുദം സ്വന്തമാക്കിയ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത് തീര്‍ത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായ അനുഭവം ആയിരുന്നു കാരണം കാനഡയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടിയതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആയിരുന്നു ഈ യുവാവിന് ജോലി നഷ്ടമായത്.

English summary

An ex meta Employee open ups about how he lost job just 2 days after he joined in Canada, goes viral