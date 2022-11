അലാറം അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉറക്കം ഉണരുന്നവരാണോ നിങ്ങള്‍? കാരണം കേട്ട് ഞെട്ടരുത്‌

Offbeat

രാത്രി നമ്മുടെ എല്ലാ പണികളും ചെയ്ത് തീര്‍ത്ത്, കുറച്ച് നേരം ഫോണോക്കെ നോക്കി നമ്മള്‍ ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്യുന്ന പണി ഫോണില്‍ അലാറം വെയ്ക്കുക ആയിരിക്കും. എഴുന്നേല്‍ക്കണ്ട സമയവും അതിന് മുന്‍പും പിന്‍പുമുള്ള സമയവുമൊക്കെ അലാറം വെയ്ക്കും. മിക്കവാറും ആള്‍ക്കാറും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യാറുള്ളത്.

ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം..ഇത് ഒട്ടുമിക്ക ആള്‍ക്കാറിലും സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും. അലാറം വെച്ച സമയത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അറിയുക..ചിലപ്പോള്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനുട്ട് മുൻപായിരിക്കാം.. ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപായിരിക്കാം. സാധാരണയായി ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ..! വിശദമായി അറിയാം...

