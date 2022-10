47 ലക്ഷം ഉണ്ടോ, ഈ കമ്പനി നിങ്ങളെ ശവപ്പെട്ടിയിലിട്ട് ജീവനോടെ കുഴിച്ചിടും..! കാരണം?

Offbeat

ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യന്‍ തന്നെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചിടൂ എന്ന് പറയുമോ..സാധാരണ മരിച്ച ശേഷമാണല്ലോ കുഴിച്ചിടാറുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇനി പറയാന്‍ പോകുന്നത് വ്യത്യസ്തമായൊരു സംഭവമാണ്. നിങ്ങളെ ജീവനോടെ കുഴച്ചിടാമെന്നാണ് ഒരു കമ്പനി പറയുന്നത്. നാല്‍പ്പതിയേഴ് ലക്ഷം കൊടുത്താല്‍ നിങ്ങളെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചുമൂടാം എന്നാണ് ഇവരുടെ ഈ ഓഫറർ.

പണം കൊടുത്ത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനൊരു സാഹസം. മനുഷ്യന്‍ ജീവിക്കാന്‍ പാടുപെടുമ്പോഴാണോ ലക്ഷങ്ങള്‍ കൊടുത്ത് ജീവനോടെ കുഴിച്ചിടാന്‍ നില്‍ക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ടാവും. എന്നാല്‍ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വ്യക്തമാക്കാം.Prekated Academy എന്ന റഷ്യന്‍ കമ്പനിയാണ് ഫീസ് ഈടാക്കി ഈ സാഹസത്തിന് മുന്നോട്ടുവരുന്നത്.

