Offbeat

oi-Swaroop Tk

കര്‍മഫലം കാര്‍മികന്‍ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. എല്ലാവരും അവരവരുടെ കര്‍മഫലത്തിന്റെ ഗുണങ്ങള്‍ ആസ്വദിക്കുകയും ദോഷങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുകയും വേണമെന്നാണ് മുതിര്‍ന്നവര്‍ പറയാറുള്ളത്. അത്തരത്തില്‍ ഒരു യുവതി ചെയ്ത കര്‍മ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുന്നത്. തന്റെ സമീപത്തു കൂടെ പോകുകയായിരുന്ന ഒരാളെ ഇരു ചക്ര വാഹനത്തില്‍ നിന്ന് ചവിട്ടി താഴെയിടാന്‍ ശ്രമിച്ച ഒരു യുവതിക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുന്നത്.

English summary

Viral Video: Tried to run down the biker and the woman fell down in middle of the road