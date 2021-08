'പൊളി ഓണ'വുമായി തലസ്ഥാനത്തെ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ ; ആൽബം വീഡിയോ സോങ് അടുത്തയാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങും

Onam

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: മലയാളികളുടെ ദേശീയ ഉത്സവമായ ഓണത്തിന് ഇനി രണ്ടാഴ്ച മാത്രമാണ് ബാക്കി. കൊവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയെങ്കിലും ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ മലയാളികൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തരാവുകയാണ് തലസ്ഥാനത്തെ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ. 'പൊളി ഓണം' എന്ന പേരിൽ വീഡിയോ ആൽബം സോങ്ങ് പുറത്തിറക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണിവർ.

English summary

Onam, the national festival of the Malayalees, has only two weeks left. A group of young people in the capital are becoming different when Malayalees try to celebrate Onam with restrictions in the Covid background. They are busy releasing a video album song titled 'Poli Onam'.