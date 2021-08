കൃഷിമന്ത്രി നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ; ഈ രണ്ടായിരം കിലോ നെല്ല് എന്തു ചെയ്യണം?

Onam

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ഓണം പടിവാതിൽക്കലെത്താറായിട്ടും കൃഷി ചെയ്ത നെല്ല് വിൽക്കാൻ കഴിയാതെ തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കട സ്വദേശി മോഹൻകുമാർ. രണ്ടായിരത്തോളം കിലോ വരുന്ന നെല്ലാണ് വീട്ടിനുള്ളിൽ ചാക്കുകളിലും വലിയ പാട്ടുകളിലുമൊക്കെ നിറച്ച് വച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കർഷകൻ കൂടിയായ മോഹൻകുമാർ.

English summary

Mohankumar, a native of Kattakada, Thiruvananthapuram, could not sell his paddy even as Onam approached. About 2,000 kg of paddy is waiting inside the house in sacks and big trays. Mohan Kumar, who is also a farmer, is hoping for a favorable decision from the government.