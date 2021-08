ഓണം നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ വീടുകളിലൊതുങ്ങും; ഇക്കുറി തിരുവോണം ഓഗസ്റ്റ് 21ന്

Onam

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ഓണനാളിൻ്റെ പൂവിളിയുയർത്തുന്ന അത്തത്തിന് വ്യാഴാഴ്ച തുടക്കമായി. ഓഗസ്റ്റ് 17നാണ് ചിങ്ങം ഒന്ന്. അത്തം തുടങ്ങി അഞ്ചാം ദിവസമാണ് ചിങ്ങം പിറക്കുന്നത്. അത്തം പത്തിനുള്ള തിരുവോണവും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ ആഘോഷിക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 21നാണ് ഇക്കുറി തിരുവോണം വന്നെത്തുന്നത്. കൊവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉത്രാടപ്പാച്ചിലും ഓണാഘോഷങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ വീടുകളിൽ പരിമിതമായി ചുരുങ്ങും.

English summary

Thursday marked the beginning of Onam's flowering season. Chingam01 is on August 17th. Malayalees from all over the world will celebrate Thiruvonam on the 10th. This time Thiruvonam is coming on August 21.