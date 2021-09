Comprehensive Story

കോഴിക്കോട്: കോവിഡ് വ്യാപനം അതിശക്തമായ തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും നിപ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. നിപ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലം സ്വദേശിയായ 12 വയസ്സുകാരന്‍ ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചയോടെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വിട്ടുമാറാത്ത പനിയും ഛര്‍ദ്ദിയും മസ്തിഷ്ക ജ്വരവുമായി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച കുട്ടിക്ക് ഇന്നലെ അര്‍ധ രാത്രിയോടെയായിരുന്നു രോഗം ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. ഉടന്‍ തന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ അടിയന്തര യോഗം ചേര്‍ന്ന് വേണ്ട നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു.

കുട്ടിയുടെ സമ്പര്‍ക്ക പട്ടിക ഉള്‍പ്പടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 150 ലേറെ പേരാണ് സമ്പര്‍ക്ക പട്ടികയില്‍ വരുന്നത്. ഇതില്‍ 20 പേര്‍ പ്രാഥമിക സമ്പര്‍ക്ക പട്ടികയില്‍ വരുന്നവരാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. രണ്ട് പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗ ലക്ഷ​ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവര്‍ രണ്ട് പേരും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരാണ്. മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ സ്രവ പരിശോധനയ്ക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കും. നാഷണല്‍ വൈറോജി ഇന്‍സ്റ്റിന്റ്യൂട്ടിലെ വിദഗ്ധര്‍ കോഴിക്കോട് എത്തുമെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോര്‍ജ് അറിയിച്ചു.

