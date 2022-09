ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അനുകൂല മാസം, കയ്യിൽ പണം വന്ന് ചേരും, പുതിയ ജോലി ലഭിക്കും

Astrology

oi-Sajitha Gopie

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യരേഖ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാസമാണോ ഇത്? സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യുമോ?

തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കും വിവാഹത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും വീട് നിർമ്മാണത്തിന് പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്കും ഈ മാസം അനുകൂല സമയമാണോ? നിങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്ര പ്രകാരമുളള മാസഫലം വിശദമായി അറിയാം.

English summary

Monthly Horoscope in Malayalam: good time for this month, Money will come in hand and will get a new job