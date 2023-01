Astrology

oi-Swaroop TK

ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ ഏറ്റവും ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും നോക്കിക്കാണുന്ന ഒന്നാണ് രാശിമാറ്റം. ഒരോ ഗ്രഹവും നിശ്ചിത സമയത്ത് രാശിമാറും. 2023 വര്‍ഷം ഇങ്ങ് എത്തിയതോടെ ഒരുപാട് രാശിമാറ്റങ്ങളാണ് നടക്കാന്‍ പോകുന്നത്. ഇത്തരം രാശിമാറ്റങ്ങള്‍ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കും. ചിലര്‍ക്ക് നല്ല സമയം വരുമ്പോള്‍ മറ്റ് ചിലര്‍ക്ക് മോശം സമയം കൊണ്ടെത്തിക്കും.

English summary

Shukra Gochar 2023: Let us see which zodiac signs are going to get rich with the transit of Venus