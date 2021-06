കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ മകനെ കൊടകരകേസിൽ വലിച്ചിഴച്ചു: മനസ്സ് തുറന്ന് പി പി മുകുന്ദൻ

Interview

oi-Abhijith Rj

കൊടകര കവർച്ചക്കേസിൽ ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ പിന്തുണച്ച് മുതിർന്ന നേതാവ് പി പി മുകുന്ദൻ.കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ധർമ്മരാജൻ അന്വേഷണസംഘത്തിന് നൽകുന്ന മൊഴിയിൽ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട്.സംഭവത്തിൽ സത്യസന്ധവും നീതിയുക്തവുമായ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെയെന്നും പി പി മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു. കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ മകനെ കേസിൽ വലിച്ചിഴച്ചതാണ്.ഹരികൃഷ്ണനുമായി ധർമരാജന് ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തിലും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തോട് പറഞ്ഞു. എം ടി രമേശ് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റാകുമെന്നുള്ളത് മാധ്യമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വാർത്തകളാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം പ്രതിനിധി അഭിജിത്ത് ജയൻ പി പി മുകുന്ദനുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖം തുടർന്ന് വായിക്കാം.

Crime branch investigation against K Surendran | Oneindia Malayalam

English summary

Senior leader PP Mukundan has expressed support for the BJP state leadership in the Kodakara robbery case.PP Mukundan said that an honest and fair inquiry should be held into the incident.