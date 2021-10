എയർ ഇന്ത്യയുടെ കടം 60,000 കോടി! ടാറ്റ വാങ്ങുന്നത് 18,000 കോടിയ്ക്ക്! കേന്ദ്രത്തിന് കിട്ടുക വെറും 2,700 കോടി

Business

oi-Binu Phalgunan

ദില്ലി: ടാറ്റയുടെ കൈകളിലേക്ക് എയർ ഇന്ത്യ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ സന്തോഷം രത്തൻ ടാറ്റ തന്റെ ട്വീറ്റിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എയർ ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കുക എന്നത് ടാറ്റ സൺസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഒരു അഭിമാന പ്രശ്‌നം കൂടിയായിരുന്നു.

ടാറ്റ എയർലൈൻസ് അങ്ങനെ എയർ ഇന്ത്യ ആയ കഥ... ടാറ്റയുടെ മിശ്രണം, സർക്കാരിന്റെ പാക്കിങ്! ഒടുവിൽ ടാറ്റയുടെ കൈയ്യിൽ

എന്നാൽ, ഈ ഏറ്റെടുക്കലിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ടാറ്റയ്ക്ക് വലിയ നേട്ടം വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. വൻ കടക്കെണിയിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്ന എയർ ഇന്ത്യയെ ലാഭത്തിലാക്കാൻ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന് കഴിയുമോ? ഉപ്പ് മുതൽ കർപ്പൂരം വരെ വിൽക്കുന്ന ടാറ്റയെ സംബന്ധിച്ച് ബിസിനസ് എന്നത് ഒരു പുത്തരിയല്ലെന്ന് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അറിയാം. എന്തായാലും ഈ എയർ ഇന്ത്യ കച്ചവടത്തിലെ ചില കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാം...

English summary

Tata Son buys Air India for 18,000 crore rupees, but Central Government will get only 2,700 crore rupees- Why? Majority of the amount will be spent for clearing the debts of Air India.