ഹോട്ടലുകളില്‍ പട്ടി ഇറച്ചിയോ? കൊച്ചിയില്‍ തെരുവുനായയെ അടിച്ചുകൊന്ന് വണ്ടിയില്‍ കയറ്റിയത് എന്തിന്? അന്വേഷണം

Ernakulam

oi-Binu Phalgunan

കൊച്ചി: കേരളത്തിലെ ഹോട്ടലുകളില്‍ ആട്ടിറച്ചിയെന്ന പേരില്‍ പട്ടിയിറച്ചി വില്‍ക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം പലപ്പോഴും ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വര്‍ഷം മുമ്പ് ചെന്നൈയില്‍ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോഗ്രാം പട്ടിയിറച്ചി ആയിരുന്നു പരിശോധനയില്‍ പിടിച്ചെടുത്തത്.

ഇപ്പോഴിതാ കേരളത്തിലും സമാനമായ ആരോപണം വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. കൊച്ചിയില്‍ തെരുവുനായയെ അടിച്ചുകൊന്ന് വാഹനത്തില്‍ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവമാണ് സംശയത്തിന് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങള്‍...

English summary

Stray god beaten to death and taken away in vehicle, animal lovers suspect it may be used in hotels as mutton. The incident happened in kochi one day before.