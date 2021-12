കൊവിഡിനെതിരെ ആന്റി പിൽസ് ഉടൻ; എട്ട് വാക്സിനുകൾ, നാല് ചികിത്സാരീതികൾ; ഇന്ത്യയുടെ ആയുധം ഇങ്ങനെ

India

ഡൽഹി: രാജ്യത്ത് കൊവിഡിനെതിരെ ആന്റി പിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊവിഡ് വിരുദ്ധ ഗുളിക ഉടൻ എത്തും. രോഗത്തിന്റെ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിനായി വിരുദ്ധ ഗുളികയായ 'മോൾനുപിരാവിറിനാണ്' അനുമതി നൽകിയത്. ഡി സി ജി ഐയാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത്.

ഇതിന് പിന്നാലെ ആറ് ആഭ്യന്തര ഫാർമ കമ്പനികൾ മരുന്നിന്റെ ജനറിക് പതിപ്പുകൾ ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ, ഉടൻ തന്നെ ക്യാപ്‌സ്യൂൾ പുറത്തിറക്കും എന്ന് സ്‌ട്രൈഡ്‌സ് ഫാർമ അറിയിച്ചു.

സ്ട്രൈഡ്സ്, ഡോ.റെഡ്ഡീസ്, സൺ ഫാർമ, സിപ്ല, ഹെറ്ററോ, ടോറന്റ്, ഒപ്റ്റിമസ് എന്നിവർ കൊവിഡ്-19-നുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്നായ മോൾനുപിരാവിറിന്റെ പതിപ്പുകൾ നിയന്ത്രിത ഉപയോഗത്തിനായി നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനും ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുമതി നൽകി.

