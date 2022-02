India

oi-Vaisakhan MK

ദില്ലി: പഞ്ചാബില്‍ പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന ദിനം കഴിഞ്ഞതോടെ ചെറിയ ആശങ്കയിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസും എഎപിയും. ചരണ്‍ജിത്ത് സിംഗ് ചന്നിയുടെ ബീഹാറി-യുപി ഭായ് പരാമര്‍ശം തിരിച്ചടിയാവുമോ എന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ആശങ്ക. പഞ്ചാബിലെ അന്യസംസ്ഥാന വോട്ടുബാങ്ക് ശക്തവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആശങ്കപ്പെടാന്‍ കാരണങ്ങളുണ്ട്.

അതേസമയം ഖലിസ്ഥാന്‍ ആരോപണങ്ങള്‍ എഎപിയെയും ബാധിച്ചുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ഇത് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉയര്‍ന്നതാണ്. ഖലിസ്ഥാന്‍ അനുകൂല സംഘടനയുമായി എഎപിക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണം അവസാന നിമിഷമാണ് ചര്‍ച്ചയായത്. ജനങ്ങള്‍ ബൂത്തിലേക്ക് പോകാനിരിക്കെ ഇത് വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയം പോലും എഎപിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

English summary

congress and aap faltered in last days of campaign but others didn't get the advantage of that