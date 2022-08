India

ലളിതമായ ബള്‍ബുകള്‍ മുതല്‍ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങള്‍ വരെ...ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍..ശാസ്ത്രം അത്രമേല്‍ വലിയ പങ്കാണ് മനുഷ്യന്‍റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തില്‍ വഹിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൈപിടിച്ചുയര്‍ത്തിയ ധാരാളം പ്രതിഭകളുണ്ട്. രാജ്യം എഴുപതിയഞ്ചാം സ്വാതന്ത്യദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോള്‍ ഈ അതുല്യ പ്രതിഭകളെ നമ്മുക്ക് ഓര്‍ത്തെടുക്കാം.

സിവി രാമൻ

1888 നവംബർ 7 നാണ് സിവി രാമൻ എന്ന മഹാപ്രതിഭ ജനിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ ഒരാളും നോബൽ സമ്മാന ജേതാവുമാണ് ഇദ്ദേഹം.1917 ൽ കൊൽക്കത്ത സർവകലാശാലയിൽ സർ തരക നാഥ് പാലിതിന്റെ പേരിലുള്ള പാലിത് ചെയർ ഓ‌ഫ് ഫിസിക്സിൽ ആദ്യത്തെ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര പ്രൊഫസറായി അദ്ദേഹം നിയമിതനായി. 1928 ഫെബ്രുവരി 18ന് പ്രകാശകിരണങ്ങളുടെ വിസരണം സംബന്ധിച്ച തന്റെ സുപ്രധാന കണ്ടെത്തൽ സി വി രാ‌മൻ നടത്തി.ആ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിവസമായി ആചരിക്കുന്നത്.

India at 75 Homi Bhabha to APJ Abdul Kalam five scientists who made India proud On 75th Independence Day, let us remember some of the sharp minds who made our lives easier.