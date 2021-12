ഡൽഹിയിൽ ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും യുഎഇയിൽ നിന്ന് എത്തിയവർ; റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ...

India

oi-Athira Sh

ഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒമൈക്രോൺ പോസിറ്റീവ് കേസുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും യുഎഇ യിൽ നിന്നുളളവരെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇതുവരെ ഡൽഹിയിൽ 24 ഒമൈക്രോൺ കേസുകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകാരം,

22 കേസുകളുടെ ഉറവിടത്തിൽ 19 പേർ അന്തർദ്ദേശീയ യാത്രക്കാരാണ്. ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ തുടർന്ന് പരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോൾ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

19 - പേരിൽ 10 പേർ യുഎഇയിലേക്കും നാലുപേർ യുകെയിലേക്കും രണ്ടുപേർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്കും രണ്ടുപേർ ടാൻസാനിയയിലേക്കും ഒരാൾ സിംബാബ്‌വെയിലേക്കും യാത്രാ ചെയ്തവരാണ്.

English summary

Most of the Omicron cases confirmed in Delhi are from the UAE; The reports are here