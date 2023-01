നേരത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് വളരെ ശക്തമായിരുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും പാർട്ടിക്ക് വലിയൊരു വോട്ട് ബാങ്കുണ്ട്

ഷില്ലോങ്: അടുത്ത മാസം നടക്കാന്‍ പോവുന്ന മേഘാലയ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വ്യത്യസ്ത പ്രചരണ തന്ത്രവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്. മേഘാലയ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കോൺഗ്രസി വലിയ റാലികളോ താരപ്രചാരകരോ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും പകരം നേരിട്ട് വോട്ടർമാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള മുതിർന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമമായ ദ പ്രിന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പാർട്ടിക്ക് വലിയ വിജയ പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്. നിലവിലെ സർക്കാറിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങളില്‍ ജനങ്ങള്‍ അസംതൃപ്തരാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു.

