ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സര്‍ക്കാരിലെ മന്ത്രിമാരടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ അടര്‍ത്തിയെടുത്ത സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടിയ്ക്ക് ബി ജെ പിയുടെ തിരിച്ചടി. സമാജ് വാജി പാര്‍ട്ടിയുടെ സമുന്നതനായ നേ താവും മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മുലായം സിംഗ് യാദവിന്റെ മരുമകളെ ബി ജെ പിയിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. മുലായം സിംഗിന്റെ ഇളയമകനായ പ്രതിക് യാദവിന്റെ ഭാര്യ അപര്‍ണ യാദവിനെ പാര്‍ട്ടിയിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ബി ജെ പി നടത്തുന്നത്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പിയും അപര്‍ണയും തമ്മില്‍ ധാരണയായെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. മുലായത്തിന്റെ മകനും സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷനുമായ അഖിലേഷ് യാദവ് സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയാണ് ബി ജെ പിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത ഇടപെടല്‍. 2017 ലെ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അപര്‍ണ ലഖ്‌നൗവിലെ കാന്റ് സീറ്റില്‍ നിന്ന് മത്സരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ബി ജെ പിയുടെ റീത്ത ബഹുഗുണ ജോഷിയോട് 33796 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് അപര്‍ണ പരാജയപ്പെട്ടത്.

The BJP has hit back at the Samajwadi Party, which has ousted leaders, including government ministers, ahead of the Uttar Pradesh elections. The attempt to bring the daughter - in - law of Mulayam Singh Yadav to the BJP is in its final stages.