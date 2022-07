ലോകകപ്പ് ഖത്തറിലാണ്.....അടിച്ചുപൊളിക്കാന്‍ ഈ സ്ഥലങ്ങള്‍ മറക്കണ്ട, കാത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ഭുതലോകം!!

International

oi-Vaisakhan MK

ദോഹ: ഖത്തറില്‍ ലോകകപ്പ് തുടങ്ങാനിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഇത്തവണ റെക്കോര്‍ഡിടുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ചില നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കായി ടൂറിസം മേഖല തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഖത്തര്‍, വലിയ അദ്ഭുത ലോകം തന്നെയാണ് സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് മുന്നിലുണ്ടാവുക.

ഖത്തറിന്റെ ആതിഥ്യ മര്യാദയും പേരുകേട്ടതാണ്. വിന്റര്‍-സണ്‍ വണ്ടര്‍ലാന്‍ഡ് മുതല്‍ വാട്ടര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് പാരഡൈസ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ലോകകപ്പ് കാണാനെത്തുന്നവര്‍ക്ക് ഇത്തവണ സന്ദര്‍ശിക്കാവുന്ന ലോകോത്തര ഇടങ്ങളാണ്. കളി കാണാനെത്തുന്നവരെ നിരാശരാക്കാതെ സര്‍വ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയാണ് ഖത്തര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

English summary

qatar is preparing for world cup, if you wish to visit qatar you should go tto these place