ടാറ്റൂ ഇപ്പോള്‍ ട്രെന്‍ഡിംഗായിരിക്കുകയാണ്..പണ്ടൊക്കെ ആളുകള്‍ മടിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ ഒരു ടാറ്റു പോലുമില്ലാത്തവര്‍ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും. ടാറ്റു ചെയ്യുന്നത് ഒരു കരിയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടിയിട്ടുണ്ട്.

ദേഹത്ത് ഒട്ടേറെ ടാറ്റു ചെയ്യുന്നവരുടെ വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും ട്രെന്‍ഡിംഗ് ആവാറുണ്ട്. സെലിബ്രിറ്റികളും ഇപ്പോള്‍ ടാറ്റു പ്രിയരാണ്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴിതാ ദേഹത്ത് മുഴുവന്‍ ടാറ്റുവുമായി നില്‍ക്കുന്ന ഒരു യുവാവിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളുമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുന്നത്..

English summary

Remy from Canada, has made headlines for being one of the most tattooed men in the world