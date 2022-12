ക്രിസ്മസ് സമ്മാനങ്ങള്‍ മോഷ്ടിച്ച് കള്ളന്മാര്‍; നിരാശയ്ക്കിടെ സമ്മാനങ്ങള്‍ തിരിച്ചുതന്ന് മോഷ്ടാക്കള്‍

International

വാഷിംഗ്ടണ്‍: ക്രിസ്മസ് ഒക്കെയായി നമ്മള്‍ ഈ വലിയ അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാന്‍ നില്‍ക്കുകയാവും. ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടില്‍ സാധനങ്ങള്‍ നിറച്ച് അലങ്കരിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും നമ്മള്‍. എന്നാല്‍ ക്രിസ്മസ് സമ്മാനങ്ങള്‍ കള്ളന്മാര്‍ കൊണ്ടുപോയാലോ. ആരുടെ മനസ്സും തകര്‍ന്ന് പോകുന്ന സംഭവമായിരിക്കും ഇത്.

അമേരിക്കയിലെ ടെക്‌സസിലാണ് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ക്രിസ്മസ് സമ്മാനങ്ങള്‍ കള്ളന്മാര്‍ കൊണ്ടുപോയത്. മനസ്സ് തകര്‍ന്ന് പോയ സംഭവമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല്‍ ഇവര്‍ വിചാരിച്ചത് പോലെയല്ലായിരുന്നു കള്ളന്മാര്‍. ഇവര്‍ മോഷ്ടിച്ച് കൊണ്ടുപോയ സമ്മാനം തിരിച്ചുതന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് കാരണമെന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം...

English summary

us: thieves taken away christmas gifts from family but their returned it, here is the hilarious reason