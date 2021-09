Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഒക്‌ടോബര്‍ മുതല്‍ കുട്ടികൾക്കായി പുതിയൊരു വാക്‌സിനേഷന്‍ കുടി ആരംഭിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. യൂണിവേഴ്‌സല്‍ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷന്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ ന്യൂമോകോക്കല്‍ കോണ്‍ജുഗേറ്റ് വാക്‌സിന്‍ (പിസിവി) ആണ് അടുത്ത മാസം മുതല്‍ നല്‍കി തുടങ്ങുന്നത്. അതേസമയം, ന്യൂമോകോക്കസ് ബാക്ടീരിയ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ന്യൂമോണിയ, മെനിന്‍ജൈറ്റിസ് എന്നിവയില്‍ കുട്ടികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനാണ് പിസിവി വാക്സിൻ നൽകി തുടങ്ങുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

English summary

Health Minister Veena George has said that a new vaccination program for children will be launched in the state from October