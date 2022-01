പുറത്തുപോയ നടിമാരെ ഉപാധികളില്ലാതെ തിരിച്ചെടുത്താലേ കാര്യമുള്ളു: 'അമ്മ'യ്ക്കെതിരെ പത്മപ്രിയ

Kerala

oi-Ajmal MK

കൊച്ചി: നടി അക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസില്‍ താരസംഘടനയായ അമ്മ അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയന്ന് പത്മപ്രിയ. കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേ കുറിച്ച് അധികം പറയാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കോടതിയില്‍ നിന്നും നീതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങള്‍ എല്ലാവരുടേയും പ്രതീക്ഷ. അതില്‍ അധികം കാലതാമസം ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീതി ലഭിക്കട്ടെയെന്നും പത്മപ്രിയ പറയുന്നു.

സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സിനിമ മേഖലയിലെ പലരും ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള പിന്തുണയുണ്ടാവണം. അതിന് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന പുരോഗമനപരമായ ഏത് നടപടിയും പ്രധാനമാണ്. ഞാന്‍ അമ്മയുടെ മെമ്പറാണ്. ജനറല്‍ ബോഡി യോഗം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് പുറത്ത് പോയ ആളുകള്‍ക്ക് തിരികെ വരണമെങ്കില്‍ മെമ്പർഷിപ്പ് വീണ്ടും എടുക്കണമെന്നാണ്.

