ദിലീപിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടിയാൽ പൊലീസ് അത് ചെയ്യും: അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭയം: കോടതിയിലെ വാദങ്ങള്‍

Kerala

oi-Ajmal MK

കൊച്ചി: നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥ വധിക്കാന്‍ ഗൂഡാലോചന നടത്തിയെന്ന കേസില്‍ നടന്‍ ദിലീപ് ഉള്‍പ്പടേയുള്ളവരുടെ മുന്‍കൂർജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച വിധി പറയും. ഏറെ നാള്‍ നീണ്ടുന്നിന്ന വാദം ഇന്നത്തോടെ കോടതിയില്‍ പൂർത്തിയായി. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10.15 ന് വധി പറയുമെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ഗോപിനാഥ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 2.15 ന് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദത്തോടെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചത്.

സാക്ഷി എന്ന നിലയിൽ ബാലചന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴികള്‍ സാധൂകരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകള്‍ ബാലചന്ദ്രകുമാർ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല്‍ പൊലീസിന്റെ വിരോധം ഉള്‍പ്പടേയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ അഡ്വ. രാമന്‍പിള്ള ഇന്ന് കോടതിയില്‍ വാദിച്ചത്.

ആ ആസിഫ് അലി ചിത്രം കോണ്‍ഗ്രസിലെ പെരുന്തച്ചന്‍മാർ ഉറപ്പായും കാണണം: പരിഹാസവുമായി പിഎസ് പ്രശാന്ത്

Prosecution alleges Dileep's meeting to attack actress was held in the flat belongs to Manju

English summary

If Dileep is taken into custody, the police will arrest him on the basis of forged evidence: Adv. Raman Pillai's argument