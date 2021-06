"കേരളത്തിന്റെ സൈന്യം" പട്ടിണിയിൽ; തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ സർക്കാർ

Kerala

Kerala

കേരളത്തിൻ്റെ പ്രളയ രക്ഷാസൈന്യമായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിലായിട്ട് നാളേറെയായി. ഇവരെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കാൻ ആരുമില്ലെന്നാണ് കടലിൻ്റെ മക്കൾ പറയുന്നത്. കടല്‍ക്ഷോഭവും, മത്സ്യലഭ്യതക്കുറവും, ലോക്ഡൗണും, ട്രോളിങ്ങ് നിരോധനവുമാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. സർക്കാർ സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണിവർ. വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം വാർത്ത സംഘം തീരദേശജനതയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ.

English summary

Kerala 's flood rescue fishermen are in distress tomorrow. The children of the sea say that there is no one to look after them.