യോഗിയുടെയും കൂട്ടരുടെയും വർഗീയ കളികൾക്ക് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണ് കിട്ടില്ല: കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍

Kerala

oi-Ajmal MK

ദില്ലി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും അമിത് ഷാദികളുടെയും പിന്തുണയോടെ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് കേരളത്തെ കടന്നാക്രമിക്കുന്നതെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍. സമാധാനമായി കഴിയുന്ന ഈ വികസിതനാടിനെ ഭീകരദേശമായി ചിത്രീകരിക്കുകയും ബിജെപിയെ ജയിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ യുപി കേരളമാകുമെന്ന ഭീതിപ്പെടുത്തലുമാണ്‌ യോഗി നടത്തിയത്. ആധുനികകാലത്തിന്റെ തിളക്കമായി കേരളം മാറിയതും ഇവിടത്തെ സാമൂഹ്യ-വികസന പുരോഗതിയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യോഗിയുടെ നിലപാടുകളുടെ പൊള്ളത്തരം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തുറന്നുകാട്ടിയിരുന്നു.

മതനിരപേക്ഷ പുരോഗമന പക്ഷത്തുള്ളവരെല്ലാം യോഗിയെ തള്ളുകയും ചെയ്തതാണ്. യോഗിയുടെയും കൂട്ടരുടെയും ഇത്തരം വർഗീയ കളികൾക്ക് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണ് കിട്ടില്ലെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇങ്ങനെ..

English summary Kerala's soil is not available for communal games of yogis and groups: Kodiyeri Balakrishnan

Story first published: Friday, February 18, 2022, 14:43 [IST]