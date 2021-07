കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചിട്ടും നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിന് ലീഡറുടെ പേര് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല: കെ മുരളീധരൻ

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും കോൺഗ്രസ്‌ ഭരിച്ചിട്ടും നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിന് ലീഡറുടെ പേര് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി. കെ കരുണാകരൻ്റെ കാലത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടതെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കെ കരുണാകരൻ്റെ കാലത്തെ പ്രവർത്തനം കോൺഗ്രസിന് മുതൽക്കൂട്ടാകും. നിലവിലുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് നിരവധി പാഠങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട്. അഞ്ചുകൊല്ലം നന്നായി പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല - മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നന്നായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം. വരുന്ന അഞ്ചുവർഷക്കാലം പ്രവർത്തന രീതിയിൽ മികച്ച മൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയണം. പ്രവർത്തനവും കഠിനാധ്വാനവും അല്ലാതെ മറ്റു മാജിക്കുകൾ ഒന്നുമില്ല - മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി.

അന്നം നൽകുന്നവനൊപ്പം ജനങ്ങൾ നിൽക്കും. അതാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പരിഭവം മാറ്റിവെച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം. നേതൃത്വം ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ കോൺഗ്രസിന് നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഐക്യപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളുവെന്നും മുരളീധരൻ പ്രതികരിച്ചു.

English summary

K Muraleedharan MP said that despite the Congress ruling the Center and the state, the Nedumbassery airport could not be named after the leader. Muraleedharan said that the Congress wants the work of K Karunakaran's time. He was speaking to the media in Thiruvananthapuram.