Kerala

oi-Ajmal MK

നിരവധി തവണ സൈബർ ഇടങ്ങലിലെ വിമർശനങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയനായിട്ടുള്ള താരമാണ് ടിനി ടോം. മിമിക്രി, രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയ വിവധ വിഷയങ്ങളില്‍ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വിമർശനം ഉണ്ടായി. മിമിക്രിയുടെ പേരിലുള്ള വിമർശനം അടുത്തിടെ കൂടുതല്‍ സജീവമാവുന്നതാണ് കാണാന്‍ സാധിച്ചടത്. നിരവധിയാളുകള്‍ ഈ വിമർശനം ഏറ്റപിടിച്ച് രംഗത്ത് വന്നതോടെ ഇപ്പോഴിതാ ഇതിനെല്ലാമുള്ള മറുപടിയുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് താരം.

അതോടൊപ്പം തന്നെ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടും ബി ജെ പി നേതാവും നടനുമായ മുന്‍ എംപി സുരേഷ് ഗോപിയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ടിനി ടോം തുറന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബിഹൈന്‍ഡ് വുഡ്‌സ് ഐസിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു താരം മനസ്സ് തുറന്ന്.

'അതിജീവിതയ്ക്കോ ദിലീപിനോ? ആർക്ക് നീതി കിട്ടുമെന്ന് പറയാനാവില്ല: കാശുള്ളവന്‍ ഏതറ്റം വരേയും പോകും'

കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ പേടിച്ചിട്ടല്ല, എനിക്ക് ആ കൂട്ടത്തില്‍ പോയിരിക്കാന്‍ ഇഷ്ടമില്ല |*Kerala

English summary

Tiny Tom says if he with Suresh Gopi, he will be criticized: Fear of girls who come asking for a chance